Посол ЄС: на обговорення про мир Росія відповідає мовою ракет, дронів і крові

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила останню масовану атаку на українські міста, заявивши, що обурена діями РФ.

Про це Матернова написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила посол, російські ракети і дрони минулої ночі були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства.

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові – як вчора ввечері – будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", – підкреслила Матернова.

За її словами, від ударів по енергетичній інфраструктурі страждають діти, жінки та люди похилого віку.

"Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями. Всі хочуть миру – але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", – резюмувала посол.

У ніч на 29 листопада Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку на Україну, внаслідок якого загинуло троє осіб і десятки постраждали.

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни запустили по Україні 36 ракет та майже 600 дронів.

Зеленський також закликав Європу ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.