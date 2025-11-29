Посол ЕС: на обсуждение о мире Россия отвечает языком ракет, дронов и крови

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила последнюю массированную атаку на украинские города, заявив, что возмущена действиями РФ.

Об этом Матернова написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметила посол, российские ракеты и дроны прошлой ночью были нацелены на энергетическую инфраструктуру, но также были повреждены жилые дома, многоэтажки, частные здания и предприятия.

"Пока Москва говорит языком ракет, дронов и крови – как вчера вечером – любое предложение о мире звучит как фарс. Я возмущена и шокирована действиями России. Это так они хотят достичь соглашения? Или они просто притворяются? Или убийства и атаки более присущи им?", – подчеркнула Матернова.

По ее словам, от ударов по энергетической инфраструктуре страдают дети, женщины и пожилые люди.

"Россия атакует в момент, когда весь демократический мир с тревогой следит за обсуждениями о возможном мирном соглашении, когда наступает холодная зима и когда Украина поражена внутренними политическими волнениями. Все хотят мира – но только справедливого и устойчивого мира, уважающего суверенитет и достоинство Украины", – резюмировала посол.

В ночь на 29 ноября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку на Украину, в результате которой погибли три человека и десятки пострадали.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне запустили по Украине 36 ракет и почти 600 дронов.

Зеленский также призвал Европу принять решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.