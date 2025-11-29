Во время военных учений в Литве солдат из Бельгии получил тяжелое ранение

В Литве бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений по боевой стрельбе из минометов на полигоне в Пабраде.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление армии Литвы, информирует "Европейская правда".

Солдата оперативно доставили в медицинское учреждение Вильнюса после оказания первой помощи на месте.

По данным литовской армии, он находится в тяжелом состоянии, получил многочисленные ранения, и за его жизнь борются медики.

Бельгийские военные проинформировали родственников пострадавшего.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выразила поддержку родным раненого военнослужащего, своему бельгийскому коллеге Барту де Веверу и всему бельгийскому народу.

Министр обороны Робертас Каунас также выразил соболезнования родным и близким пострадавшего, а также всему бельгийскому народу. По его словам, трагедия глубоко потрясла и Литву.

Напомним, в октябре во время учебных маневров на полигоне в Германии погиб военнослужащий из Нидерландов.

Сообщалось также, что во время масштабных военных учений в немецком городе Эрдинг полицейский случайно выстрелил в солдата Бундесвера из-за того, что жители сообщили о вооруженном мужчине, не зная, что это часть учений.