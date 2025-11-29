В Азербайджані затримали лідера опозиційної партії "Народний фронт Азербайджану" Алі Керімлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на сторінках пресслужби політсили.

У партії заявили, що Керімлі був затриманий співробітниками Служби державної безпеки 29 листопада. Офіційно причин його затримання не назвали.

Крім того, відбувся обшук у домівці члена президії партії Маммада Ібрагіма, за попередньою інформацією, його також взяли під варту.

У пресслужбі партії повідомили "ЄП", що Керімлі у суботу повернули додому для продовження обшуку, але надвечір знову забрали до Служби держбезпеки.

"Заявляємо, що затримання Алі Керімлі – суто політично втотивоване. Останніми роками влада тримала його у де-факто блокаді – обмежувала доступ до інтернету, зв’язку, публічної діяльності. Попри це, Алі Керімлі залишається ключовою демократичною постаттю в Азербайджані. Його інтерв’ю провідним міжнародним ЗМІ та запрошення на міжнародні політичні форуми розлютили режим Ільхама Алієва", – йдеться у заяві партії.

У "Народному фронті Азербайджану" наголосили, що у країні і так майже неможлива політична діяльність та суворо обмежено громадянські свободи.

"Сьогоднішнє затримання є спробою влади нейтралізувати останню незалежну політсилу в Азербайджані та остаточно придушити боротьбу народу за демократію і свободу. Вимагаємо невідкладного звільнення Алі Керімлі та Маммада Ібрагіма, припинення переслідування представників опозиції та її прихильників; доступу до юридичної допомоги та гарантій безпеки для затриманих", – йдеться у заяві партії.

Крім того, вони закликали до висвітлення та реакції на цю подію у демократичному світі.

У Грузії цього тижня одного з лідерів опозиції засудили до півтора року ув'язнення.

