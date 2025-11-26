У Грузії засудили одного з лідерів опозиції до півтора року ув'язнення

Тбіліський міський суд засудив одного з лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Ніку Мелія до півтора року ув’язнення за образу судді.

Про це пише SOVA, передає "Європейська правда".

Тбіліський міський суд визнав Мелія винним в образі судді Іраклія Швангірадзе та засудив його до ув'язнення на строк 1 рік і 6 місяців. Відлік строку покарання починається з 20 червня 2025 року.

Суддя Елене Гогуадзе заявила, що не призначила штраф як вид покарання, оскільки мав місце "рецидив злочину".

Суддя зазначила, що коли мова йде про рецидив, до терміну покарання повинен додаватися один рік.

Нагадаємо, звинувачення Мелія було пред'явлено за статтею 366 Кримінального кодексу Грузії (неповага до суду, виражена образою судді), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Поліція затримала Ніку Мелія 29 травня. Наступного дня відбулося судове засідання у справі про неявку на засідання тимчасової слідчої комісії парламенту, де йому було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як зазначається, під час засідання, звертаючись до судді Звіаду Швангірадзе, Мелія плеснув у нього водою.

Фото: SOVA

Звернемо увагу, Ніка Мелія вже засуджений у справі про невиконання вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту. Йому призначено 8 місяців позбавлення волі, а також заборонено обіймати державні посади строком на 2 роки.

У грудні 2024 року чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від "Грузинської мрії" і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом – серед підписантів був Мелія.

Вже в лютому 2025 року грузинські правоохоронці затримали кілька демонстрантів, які брали участь в акції протесту біля торгового центру Tbilisi Mall, серед учасників був Мелія.