В Азербайджане задержали лидера оппозиционной партии "Народный фронт Азербайджана" Али Керимли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на страницах пресс-службы политсилы.

В партии заявили, что Керимли был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности 29 ноября. Официально причины его задержания не назвали.

Кроме того, состоялся обыск в доме члена президиума партии Маммада Ибрагима, по предварительной информации, его также взяли под стражу.

В пресс-службе партии сообщили "ЕП", что Керимли в субботу вернули домой для продолжения обыска, но вечером снова забрали в Службу госбезопасности.

"Заявляем, что задержание Али Керимли – чисто политически мотивированное. В последние годы власть держала его в де-факто блокаде – ограничивала доступ к интернету, связи, публичной деятельности. Несмотря на это, Али Керимли остается ключевой демократической фигурой в Азербайджане. Его интервью ведущим международным СМИ и приглашения на международные политические форумы разозлили режим Ильхама Алиева", – говорится в заявлении партии.

В "Народном фронте Азербайджана" подчеркнули, что в стране и так почти невозможна политическая деятельность и сильно ограничены гражданские свободы.

"Сегодняшнее задержание является попыткой власти нейтрализовать последнюю независимую политсилу в Азербайджане и окончательно подавить борьбу народа за демократию и свободу. Требуем немедленного освобождения Али Керимли и Маммада Ибрагима, прекращения преследования представителей оппозиции и ее сторонников; доступа к юридической помощи и гарантий безопасности для задержанных", – говорится в заявлении партии.

Кроме того, они призвали к освещению и реакции на это событие в демократическом мире.

В Грузии на этой неделе одного из лидеров оппозиции приговорили к полутора годам тюремного заключения.

Читайте также колонку Али Керимли Кавказское контрнаступление: зачем Путину понадобился конфликт с Азербайджаном