Трамп каже, що не займається питанням заморожених росактивів

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бере участі у дискусіях щодо використання заморожених російських активів як важеля переговорів з Кремлем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав у розмові із журналістами на борту Air Force One.

У Трампа спитали, чи збирається він використовувати заморожені росактиви як важіль тиску на РФ, на що він відповів, що не бере участі в обговореннях.

"Я гадаю, що Європа і Росія ведуть переговори (щодо заморожених росактивів. – Ред.). Я не беру участі в цих переговорах", – сказав він.

Нагадаємо, 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.