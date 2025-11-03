Трамп говорит, что не занимается вопросом замороженных российских активов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях об использовании замороженных российских активов в качестве рычага переговоров с Кремлем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал в разговоре с журналистами на борту Air Force One.

У Трампа спросили, собирается ли он использовать замороженные российские активы в качестве рычага давления на РФ, на что он ответил, что не участвует в обсуждениях.

"Я полагаю, что Европа и Россия ведут переговоры (о замороженных российских активах. – Ред.). Я не участвую в этих переговорах", – сказал он.

Напомним, 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.