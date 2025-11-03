Віцеканцлер Німеччини закликає припинити весь імпорт сталі з Росії

Віцеканцлер Німеччини, міністр фінансів Ларс Клінгбайль закликає до посилення заходів проти Росії напередодні "сталевого саміту" в канцелярії наступного четверга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Необхідно якнайшвидше "повністю припинити весь імпорт сталі з Росії", вважає політик Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Сталеві сляби (плити), вироблені в Росії і перероблені в ЄС, все ще звільнені від санкцій", – критикує Клінгбайль.

Сталеві сляби є сировиною для виробництва листів і смуг.

"Ви не можете пояснити жодному працівнику нашої сталеливарної промисловості, чому Європа все ще тримає ринок відкритим для Путіна", – стверджує Клінгбайль.

Нагадаємо, Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ через 6 місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року – для довгострокових контрактів.

Також пакет містив санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту" РФ, що збільшило загальну чисельність підсанкційних суден до 558.

У наступний, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, мають увійти додаткові тарифи на товари з РФ та Білорусі, а також санкції проти російської енергетики та фінансових інституцій.