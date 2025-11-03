Вице-канцлер Германии призывает прекратить весь импорт стали из России

Вице-канцлер Германии, министр финансов Ларс Клингбайль призывает к ужесточению мер против России накануне "стального саммита" в канцелярии в следующий четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Необходимо как можно быстрее "полностью прекратить весь импорт стали из России", считает политик Социал-демократической партии Германии.

"Стальные слябы (плиты), произведенные в России и переработанные в ЕС, все еще освобождены от санкций", – критикует Клингбайль.

Стальные слябы являются сырьем для производства листов и полос.

"Вы не можете объяснить ни одному работнику нашей сталелитейной промышленности, почему Европа все еще держит рынок открытым для Путина", – утверждает Клингбайль.

Напомним, Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России.

Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 года – для долгосрочных контрактов.

Также пакет содержал санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, что увеличило общую численность подсанкционных судов до 558.

В следующий, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России, должны войти дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также санкции против российской энергетики и финансовых институтов.