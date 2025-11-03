Трамп про свого наступника: у республіканців сильна лава запасних

Президент США Дональд Трамп, говорячи про те, кого він бачить своїм наступником, заявив, що Республіканська партія має "сильну лаву запасних", на відміну від демократів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CBS News.

У Трампа спитали про можливість його походу на третій президентський термін у 2028 році, на що він відповів, що не думає про це.

"Я скажу вам, що багато людей хочуть, щоб я балотувався. Але різниця між нами і демократами в тому, що у нас дійсно є сильна лава запасних. Я не хочу називати імена, тому що це, знаєте, недоречно. Але ще занадто рано. 3 роки і 3 місяці", – зазначив він.

У контексті питання щодо наступника Трамп також додав, що йому "подобаються" держсекретар Марко Рубіо і віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Мені подобається так багато людей. У нас неймовірний склад", – зауважив президент США.

Раніше Трамп також говорив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віцепрезидента, щоб залишитись при владі.

За даними лютневого опитування, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

