Трамп о своем преемнике: у республиканцев сильная скамейка запасных

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, кого он видит своим преемником, заявил, что Республиканская партия имеет "сильную скамейку запасных", в отличие от демократов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News.

У Трампа спросили о возможности его похода на третий президентский срок в 2028 году, на что он ответил, что не думает об этом.

"Я скажу вам, что многие люди хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно есть сильная скамейка запасных. Я не хочу называть имена, потому что это, знаете, неуместно. Но еще слишком рано. 3 года и 3 месяца", – отметил он.

В контексте вопроса о преемнике Трамп также добавил, что ему "нравятся" госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс.

"Мне нравится так много людей. У нас невероятный состав", – отметил президент США.

Ранее Трамп также говорил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться у власти.

По данным февральского опроса, более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

