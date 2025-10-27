Трамп каже, що не висуватиметься на посаду віцепрезидента, щоб лишитись при владі

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віцепрезидента, щоб залишитись при владі.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами на борту Air Force One, його цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що Конституція США обмежує кількість термінів президента двома, і Трамп розпочав свій другий термін у січні.

Однак деякі його прихильники припустили, що Трамп міг би обійти цю норму, ставши віцепрезидентом, а потім повернувшись на президентську посаду.

На запитання, чи буде він балотуватися на посаду віцепрезидента в листопаді 2028 року, Трамп відповів, що "йому буде дозволено це зробити".

"Я б цього не зробив... Я вважаю, що це занадто мило. Це було б неправильно", – сказав він.

Трамп часто згадує, що його прихильники закликають його продовжити правління після закінчення поточного терміну, незважаючи на конституційні обмеження.

Республіканець Енді Оглс раніше запропонував змінити формулювання 22-ї поправки так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і більш як на три терміни загалом.

За даними лютневого опитування, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Водночас влітку Трамп говорив, що хотів би балотуватись на третій президентський термін, але навряд чи це зробить.

