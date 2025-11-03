В Чехии останавливали движение десятков поездов из-за кражи кабелей
В Чехии в воскресенье остановилось движение десятков поездов на одном из ключевых железнодорожных направлений из-за кражи кабелей в районе Пршерова.
Об этом сообщает издание Novinky, информирует "Европейская правда".
Представитель Управления железных дорог Мартин Кавка рассказал, что перебои в движении поездов продлятся как минимум до понедельника, 3 ноября.
Кавка уточнил, что в каждом направлении задержано около десяти поездов.
"Это кабели, важные для управления стрелками и другими устройствами безопасности", – уточнил он.
Полиция впоследствии подтвердила, что подозреваемые в краже были задержаны.
"Мы получили сообщение о краже около 18:00, после чего коллеги задержали трех подозреваемых, с которыми они работают", – сообщила пресс-секретарь полиции Марие Шафарова.
Напомним, на прошлой неделе в южной части Франции отменили и задержали много поездов из-за поджога на железной дороге.
В свою очередь в Нидерландах предупредили о неготовности железной дороги к возможным актам диверсии.