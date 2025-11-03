У Франції оцінюють ризик терактів проти країни як високий

У Франції прокурор з питань боротьби з тероризмом Олів'є Крістен заявив, що ризик терористичних атак в країни залишається високим.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить Le Figaro.

За словами Крістена, терористична загроза у Франції "залишається актуальною".

Водночас, як додав прокурор, ця загроза еволюціонувала: прокуратура спостерігає "автономізацію осіб", залучених до планування, що означає "менш прямий контакт з (терористичними) організаціями".

Прокурор також відзначив "дуже значне омолодження" серед обвинувачених. Він нагадав, що з 1 січня цього року 17 неповнолітніх були звинувачені в тероризмі, а у 2024 році їх було 19.

"Ми перебуваємо на етапі, коли загроза є дуже реальною. Кількість справ, які ми порушуємо (у національній прокуратурі з питань боротьби з тероризмом. – Ред.), є однією з найвищих за останні п'ять років", – сказав Крістен.

Він також звернув увагу на появу терористичної загрози з боку ультраправих: "У 2025 році ми порушили п'ять справ у цій сфері, що є дуже важливим і відповідає насильницькій радикалізації політичного самовираження".

Нагадаємо, у вересні у Франції затримали двох підлітків, які могли готувати ісламістський теракт.

Тим часом Швеція планує зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років з метою боротьби з насильством з боку злочинних угруповань.