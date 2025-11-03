Во Франции оценивают риск терактов против страны как высокий

Во Франции прокурор по вопросам борьбы с терроризмом Оливье Кристен заявил, что риск террористических атак в стране остается высоким.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит Le Figaro.

По словам Кристена, террористическая угроза во Франции "остается актуальной".

В то же время, как добавил прокурор, эта угроза эволюционировала: прокуратура наблюдает "автономизацию лиц", вовлеченных в планирование, что означает "менее прямой контакт с (террористическими) организациями".

Прокурор также отметил "очень значительное омоложение" обвиняемых. Он напомнил, что с 1 января этого года 17 несовершеннолетних были обвинены в терроризме, а в 2024 году их было 19.

"Мы находимся на этапе, когда угроза очень реальна. Количество дел, которые мы возбуждаем (в национальной прокуратуре по вопросам борьбы с терроризмом. – Ред.), одно из самых высоких за последние пять лет", – сказал Кристен.

Он также обратил внимание на появление террористической угрозы со стороны ультраправых: "В 2025 году мы возбудили пять дел в этой сфере, что является очень важным и соответствует насильственной радикализации политического самовыражения".

Напомним, в сентябре во Франции задержали двух подростков, которые могли готовить исламистский теракт.

Между тем Швеция планирует снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет с целью борьбы с насилием со стороны преступных группировок.