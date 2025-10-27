Швеція знизить вік кримінальної відповідальності до 13 років 

У понеділок уряд Швеції оприлюднив довгоочікуваний законопроєкт про зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років з метою боротьби з насильством з боку злочинних угруповань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У разі прийняття реформи 13– і 14-річні підлітки можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення за тяжкі злочини.

Ця ініціатива є наслідком багаторічної стурбованості щодо вербування злочинними бандами неповнолітніх для здійснення стрілянини, вибухів і вбивств.

Злочинні групи користуються тим, що особи віком до 15 років не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Міністр юстиції Гуннар Стреммер заявив, що профілактика залишається важливою, але наголосив, що відповідальність повинна застосовуватися незалежно від віку.

Шведська поліція оцінила, що в 2024 році 1700 осіб віком до 18 років були активними членами злочинних угруповань.

Ця пропозиція, підтримана ультраправими "Шведськими демократами" і яка, як очікується, набуде чинності влітку, викликала жорстку критику з боку юридичних експертів та захисників прав людини.

У статті для Dagens Nyheter 26 прокурорів та колишніх прокурорів попередили, що цей захід може порушити принципи захисту дітей і не допоможе приборкати насильство банд.

Це питання привернуло увагу в регіоні після того, як шведські банди розширили свою діяльність на сусідні Данію, Норвегію та Фінляндію, де їхні особливо жорстокі методи викликають занепокоєння у влади.

Фінляндія, де вік кримінальної відповідальності залишається 15 років, також обговорює, чи слідувати прикладу Швеції.