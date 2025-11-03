Генсек партії Мерца невдоволений приїздом молодих українців до Німеччини

Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу – німецької керівної партії – Карстен Ліннеманн невдоволений зростанням кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в ефірі ранкових новин на телеканалах RTL і ntv.

За його словами, передусім такі українці не повинні претендувати на систему соціального забезпечення Німеччини, а шукати роботу.

"Я не хочу нікого депортувати. Але якщо хтось приїжджає до Німеччини і є молодим, то, звичайно, він не повинен покладатися на систему соціального забезпечення; його метою має бути пошук роботи", – пояснив Ліннеман.

Він додав, що ситуація з українцями є особливо чутливою, оскільки вони борються за свободу.

"І ми підтримуємо українців. Йдеться про дуже важливе питання: мир і свободу. Я вважаю неприйнятним, що так багато молодих людей приїжджають до нас, тому що в Україні йде війна. І ці люди там потрібні", – зазначив політик ХДС.

Нагадаємо, за даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1 000 в середині вересня. У жовтні ці цифри зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1 400 до майже 1 800 на тиждень.

Тим часом прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків, вимагаючи, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну.