Генсек партии Мерца недоволен приездом молодых украинцев в Германию

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза – немецкой правящей партии – Карстен Линнеманн недоволен ростом количества молодых украинских мужчин, приезжающих в Германию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире утренних новостей на телеканалах RTL и ntv.

По его словам, прежде всего такие украинцы не должны претендовать на систему социального обеспечения Германии, а искать работу.

"Я не хочу никого депортировать. Но если кто-то приезжает в Германию и является молодым, то, конечно, он не должен полагаться на систему социального обеспечения; его целью должен быть поиск работы", – пояснил Линнеман.

Он добавил, что ситуация с украинцами является особенно чувствительной, поскольку они борются за свободу.

"И мы поддерживаем украинцев. Речь идет об очень важном вопросе: мире и свободе. Я считаю неприемлемым, что так много молодых людей приезжают к нам, потому что в Украине идет война. И эти люди там нужны", – отметил политик ХДС.

Напомним, по данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжают в страну, выросло с 19 в неделю в середине августа до более 1 000 в середине сентября. В октябре эти цифры выросли еще больше: в последнее время они составляли от 1 400 до почти 1 800 в неделю.

Тем временем премьер Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин, требуя, чтобы ЕС надавил в этом вопросе на Украину.