ЗМІ: уряд Чехії хоче накласти санкції на главу РПЦ в країні, Бабіш підтримує

Глава Російської православної церкви в Чехії Іларіон може потрапити до національного списку санкцій, ймовірний майбутній прем'єр Андрей Бабіш (ANO) сказав, що погодився б з таким кроком.

Про це повідомляє Deník N, інформує "Європейська правда".

Митрополит Іларіон зараз працює в Карлових Варах. Нещодавно у ЗМІ вийшла публікація про його зв’язки з російськими спецслужбами.

У зв’язку із цим уряд Петра Фіали, що йде у відставку, розглядає можливість накласти санкції на священнослужителя, повідомили джерела видання.

"Усі органи чеської держави ретельно стежать за ворожими діями іноземних агентів і завжди діють відповідно до чеських законів. Представники Російської православної церкви не є винятком, але я не буду і не можу коментувати конкретні випадки", – відповів Фіала на запитання щодо включення Іларіона до санкційного списку.

Своєю чергою міністр з європейських справ Мартін Дворжак сказав, що така людина як Іларіон, має перебувати під санкціями.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан не виключив включення Іларіона до санкційного списку.

"Я не хочу публічно говорити про включення до санкційного списку. Про це завжди повідомляють після затвердження урядом, щоб до цього можна було вжити всіх заходів, які випливають з включення до списку", – зазначив він.

Ймовірний майбутній прем'єр-міністр Андрей Бабіш (ANO) погодився з включенням російського священнослужителя до санкційного списку.

"Ми погодимося з цим. Але запитайте чинний уряд, він все ще при владі", – йдеться у письмовій відповіді Бабіша газеті Deník N.

Включення митрополита Іларіона до санкційного списку розглядалося чеською владою вже минулого року. Зрештою, від цієї ідеї відмовилися.

Наразі священнослужитель має угорський паспорт, тобто офіційно є громадянином Європейського Союзу, і йому не можна заборонити перебування на території ЄС.

Митрополит Іларіон був переведений до Чехії наприкінці минулого року з Будапешта, і одним з перших кроків, які зробила тут Російська православна церква під його керівництвом, був переказ її майна до угорської єпархії. Церква, ймовірно, побоювалася, що Чехія може заморозити її активи.

Російська православна церква в Чехії підпорядковується безпосередньо Московському патріархату і пов'язана з російським режимом. Це стосується і митрополита Іларіона.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Чехії ухвалив рішення заборонити в’їзд російським дипломатам і власникам службових паспортів, які не мають національної акредитації від Праги.