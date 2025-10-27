Президент Чехії доручив лідеру ANO Бабішу сформувати уряд

Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру популістської партії ANO Андрею Бабішу сформувати уряд.

Про це пише iDnes, передає "Європейська правда".

Він зробив цей крок на основі результатів парламентських виборів. Партія ANO Бабіша вже веде переговори з "Автомобілістами" та SPD.

Кабінет прем'єр-міністра Петра Фіали піде у відставку після установчих зборів Палати депутатів, які відбудуться 3 і 5 листопада. Тільки після цього президент зможе призначити нового прем'єр-міністра і уряд.

Бабіш раніше поінформував Павела про результати переговорів щодо коаліційного уряду між ANO, SPD і "Автомобілістами".

Вони також обговорили пріоритети зовнішньої політики майбутнього кабінету. За словами Бабіша, Павел залишився задоволеним.

"Все йде за планом", – додав він.

Водночас, як зазначається, Бабіш ще не представив президенту Павелу кадрові призначення для майбутнього уряду, але він згадав "деякі імена", які обговорюються політичними партіями.

За підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34.5%.

Заступник голови чеського руху ANO Карел Гавлічек після чергового раунду переговорів про формування коаліції сказав, що вона не розглядає можливість виходу із ЄС і НАТО.

