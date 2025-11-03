СМИ: правительство Чехии хочет наложить санкции на главу РПЦ в стране, Бабиш поддерживает

Глава Русской православной церкви в Чехии Иларион может попасть в национальный санкционный список, вероятный будущий премьер Андрей Бабиш (ANO) сказал, что согласился бы с таким шагом.

Об этом сообщает Deník N, информирует "Европейская правда".

Митрополит Иларион сейчас работает в Карловых Варах. Недавно в СМИ вышла публикация о его связях с российскими спецслужбами.

В связи с этим уходящее в отставку правительство Петра Фиалы рассматривает возможность наложить санкции на священнослужителя, сообщили источники издания.

"Все органы чешского государства тщательно следят за враждебными действиями иностранных агентов и всегда действуют в соответствии с чешскими законами. Представители Русской православной церкви не являются исключением, но я не буду и не могу комментировать конкретные случаи", – ответил Фиала на вопрос о включении Илариона в санкционный список.

В свою очередь министр по европейским делам Мартин Дворжак сказал, что такой человек как Иларион, должен находиться под санкциями.

Министр внутренних дел Вит Ракушан не исключил включения Иллариона в санкционный список.

"Я не хочу публично говорить о включении в санкционный список. Об этом всегда сообщают после утверждения правительством, чтобы до этого можно было принять все меры, которые вытекают из включения в список", – отметил он.

Вероятный будущий премьер-министр Андрей Бабиш (ANO) согласился с включением российского священнослужителя в санкционный список.

"Мы согласимся с этим. Но спросите действующее правительство, оно все еще у власти", – говорится в письменном ответе Бабиша газете Deník N.

Включение митрополита Илариона в санкционный список рассматривалось чешскими властями уже в прошлом году. В конце концов, от этой идеи отказались.

Сейчас священнослужитель имеет венгерский паспорт, то есть официально является гражданином Европейского Союза, и ему нельзя запретить пребывание на территории ЕС.

Митрополит Иларион был переведен в Чехию в конце прошлого года из Будапешта, и одним из первых шагов, которые сделала здесь Русская православная церковь под его руководством, был перевод ее имущества в венгерскую епархию. Церковь, вероятно, опасалась, что Чехия может заморозить ее активы.

Русская православная церковь в Чехии подчиняется непосредственно Московскому патриархату и связана с российским режимом. Это касается и митрополита Илариона.

Напомним, 30 сентября правительство Чехии приняло решение запретить въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, которые не имеют национальной аккредитации от Праги.