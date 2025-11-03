Президент Литви розповів майбутньому міністру оборони про першочергові задачі

Президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч з кандидатом на посаду міністра національної оборони Робертасом Каунасом, в ході якої висунув вимоги до майбутнього очільника оборонного відомства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів головний радник президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс, якого цитує LRT.

Зустріч Науседи з Каунасом тривала понад годину і литовський президент мав багато запитань до кандидата на посаду міністра.

Матульоніс також розповів, на що Науседа буде першочергово звертати увагу у роботі міністра.

"Почну з першого пункту: належне фінансування оборони, розуміючи, що це абсолютний пріоритет держави… Другий пункт, який також є важливим: у січні Державна рада з питань оборони прийняла рішення виділити від 5 до 6% на чисту оборону, але не на інші витрати, пов'язані з обороною... Третє, облаштування інфраструктури для дислокації німецької бригади… І останнє – це належний, своєчасний і прозорий процес необхідних військових закупівель", – зазначив він.

Своєю чергою Каунас оцінив зустріч з главою держави як конструктивну. Водночас він зізнався, що Науседа мав багато питань, але висловив сподівання, що вдалося розвіяти колишні сумніви президента.

Політик сказав, що розуміє необхідність збереження безперервності роботи та "збереження команди".

"Так що одним із пріоритетів є робота з колишньою командою, яку я вже розпочав", – сказав Каунас.

Соціал-демократична партія Литви минулого тижня вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса. Наразі Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

У понеділок на площі під президентським палацом у Вільнюсі зібралося кілька десятків протестувальників, які закликали Науседу не призначати на Каунаса на посаду міністра оборони. Мовляв, він недостатньо досвідчений.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.