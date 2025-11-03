У Литві протестували проти призначення міністром оборони недосвідченого політика

У понеділок, коли президент Литви Гітанас Науседа зустрічався з кандидатом на посаду міністра національної оборони Робертасом Каунасом, на площі під президентським палацом у Вільнюсі зібралося кілька десятків протестувальників, які закликали лідера країни не призначати на цю посаду соціал-демократа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Протестувальники вважають, що Каунас надто недосвідчений очолити міністерство у складний для країни період.

"Ми вважаємо, що це невідповідна кандидатура в цей складний для держави період. Ми вважаємо, що він не має достатнього досвіду в галузі національної оборони, взагалі у великій політиці, і багато питань виникає також щодо його дипломатичних здібностей, дивлячись на його минулі коментарі, відповіді", – заявив журналістам біля президентського палацу один з організаторів акції протесту Мантас Мешкерис.

"У сфері національної безпеки нам, як державі, потрібен хтось надійний, стабільний, хто має досвід і може забезпечити, щоб ми всі відчували себе в безпеці", – підкреслив він.

Одна з учасниць протесту також наголосила на недостатній компетентності кандидата.

"Єдина сильна якість цього кандидата – це його лестощі до президії своєї партії... Це небезпечно в нинішній геополітичній ситуації – мати зручну людину в Міністерстві національної оборони – це безвідповідально і дуже небезпечно, ми не можемо дивитися на це спокійно", – сказала вона.

Інший протестувальник закликав президента розглянути можливість дострокових парламентських виборів.

Перед тим як Каунас прибув до президентського палацу, на площі зібралося кілька десятків активістів, деякі з них несли литовські та українські прапори.

Сам кандидат не захотів зустрічатися з активістами перед зустріччю з лідером країни – він попрямував одразу до президентського палацу. Рішення соціал-демократа протестувальники зустріли криками і свистом.

"Прояви демократичного суспільства дуже вітаються в нашій Литві", – сказав Каунас журналістам біля президентського палацу, відповідаючи на запитання, як він оцінює протест, що триває.

Організатор акції протесту раніше зазначив, що Каунасу було надіслано запрошення на зустріч з учасниками протесту.

Соціал-демократична партія Литви минулого тижня вирішила висунути на посаду міністра оборони депутата парламенту Робертаса Каунаса. Наразі Каунас працює у Сеймі Литви в комітетах з питань майбутнього та національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, 23 жовтня премʼєрка Литви Інга Ругінене відправила у відставку міністерку оборони Довіле Шакалієне. Причиною стали накопичені конфлікти між посадовицями.

Нині виконувачем обовʼязків міністра оборони Литви є очільник Міністерства внутрішніх справ Владислав Кондратович.