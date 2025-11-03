Президент Литвы рассказал будущему министру обороны о первоочередных задачах

Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с кандидатом на пост министра национальной обороны Робертасом Каунасом, в ходе которой выдвинул требования к будущему главе оборонного ведомства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулонис, которого цитирует LRT.

Встреча Науседы с Каунасом длилась более часа, и литовский президент задал много вопросов кандидату на пост министра.

Матулонис также рассказал, на что Науседа будет в первую очередь обращать внимание в работе министра.

"Начну с первого пункта: надлежащее финансирование обороны, понимая, что это абсолютный приоритет государства... Второй пункт, который также важен: в январе Государственный совет по вопросам обороны принял решение выделить от 5 до 6% на чистую оборону, но не на другие расходы, связанные с обороной... Третье, обустройство инфраструктуры для дислокации немецкой бригады... И последнее – это надлежащий, своевременный и прозрачный процесс необходимых военных закупок", – отметил он.

В свою очередь Каунас оценил встречу с главой государства как конструктивную. В то же время он признался, что у Науседы было много вопросов, но выразил надежду, что удалось развеять прежние сомнения президента.

Политик сказал, что понимает необходимость сохранения непрерывности работы и "сохранения команды".

"Так что одним из приоритетов является работа с прежней командой, которую я уже начал", – сказал Каунас.

Социал-демократическая партия Литвы на прошлой неделе решила выдвинуть на пост министра обороны депутата парламента Робертаса Каунаса. Сейчас Каунас работает в Сейме Литвы в комитетах по вопросам будущего и национальной безопасности и обороны.

В понедельник на площади под президентским дворцом в Вильнюсе собралось несколько десятков протестующих, которые призывали Науседу не назначать Каунаса на пост министра обороны.

Напомним, 23 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене отправила в отставку министра обороны Довиле Шакалиене. Причиной стали накопившиеся конфликты между чиновниками.

В настоящее время исполняющим обязанности министра обороны Литвы является глава Министерства внутренних дел Владислав Кондратович.