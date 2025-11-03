Головний суперник Орбана заявив про кібератаку на мобільний додаток його партії

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр у понеділок сказав, що за масовим витоком персональних даних прихильників політсили стояла зловмисна кібератака.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Про витік даних уперше повідомили угорські проурядові ЗМІ, стверджуючи, що в інтернеті були викладені дані 200 тисяч користувачів мобільного додатку "Тиси", включно з їхніми домашніми адресами.

База даних була доступна в інтернеті лише короткий час, після чого була видалена.

"На основі наявної інформації, йдеться не про витік даних, а про зловмисну атаку", – сказав Мадяр у понеділок.

Він додав, що ІТ-системи "Тиси" протягом місяців постійно зазнають кібератак.

"Нам вдалося відбити більшість цих атак, незважаючи на те, що наші фахівці з безпеки стикаються з міжнародними мережами, які зацікавлені у збереженні влади уряду Орбана", – розповів Мадяр.

За словами лідера "Тиси", мета кібератаки полягала у зриві праймериз партії, які мали відбутися через мобільний додаток. Водночас він повідомив, що голосування все одно відбудеться до кінця листопада, але через інший сайт.

Зазначимо, це не перший випадок, коли угорська влада розкручує історію про ненадійний мобільний додаток партії Мадяра: на початку жовтня вона стверджувала, що з додатка стався витік даних, бо до його розробки нібито були причетні українці.

Угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана "Фідес" може втратити більшість.

