Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори

Заборонений владою прайд, що перетворився на масовий протест проти Орбана, став черговою помилкою прем'єра Угорщини. Фото ATTILA KISBENEDEK/AFP/East News

Ще у березні цього року один з опозиційних угорських депутатів опинився у незвичній ситуації. Його колега з влади, представник партії Віктора Орбана "Фідес", у звичайній розмові почав скаржитися йому на проблеми у країні та роботу уряду.

У тій розмові соратник Орбана визнав, що угорська економіка – у поганому стані (всупереч заявам уряду), люди це відчувають, і це б'є по шансах депутатів від "Фідес" переобратися на їхніх округах у 2026 році. А ще його обурювало те, що провладні бізнеси почали "тягнути" з бюджетних проєктів більше грошей, ніж зазвичай, і навів приклад інвестпроєкту на мільярд доларів (припускаючи, що виборці покарають його за це розкрадання).

Але найбільше розчарування було у тому, що цей депутат вже скаржився на все це уряду і отримав обіцянку, що Орбан все виправить – але по факту нічого не змінилося.

Це лише епізод, та він демонструє невизначеність у партії Орбана.

"Європейська правда" публікує цей матеріал, створений на базі публікації Direkt36 – авторитетного розслідувального медіа в Угорщині. Ми публікуємо цей текст за згодою редакції, але зазначаємо, що дані угорських журналістів оброблені "ЄвроПравдою". Зокрема, ми додали пояснення для української аудиторії.

Оригінальний текст розслідування ви можете прочитати на сайті видання – англійською або угорською мовами.

Журналісти Direkt36 кілька місяців реконструювали кризу, яка наростає всередині партії "Фідес", поспілкувавшись із десятком джерел. Першоджерело кризи було очевидним. У Віктора Орбана уперше з'явився дійсно сильний опонент – Петер Мадяр. Усі спроби влади "збити" його не мали успіху. На цьому тлі загострилися суперечки між членами урядової команди.

Антиукраїнська кампанія Орбана також зіграла свою роль у нагнітанні кризи.

Багато хто у "Фідес" вважає її слабкою і каже, що штучне перетворення України на ворога "не зайшло" народу так, як це було з меседжами минулих кампаній про міграцію чи мир.

Втім, багато хто в партії вірить, що Орбан зможе знову привести "Фідес" до перемоги. Але відповідальним за перемогу або за поразку буде особисто він.

Пастка Орбана, яка не спрацювала

18 лютого у готелі на березі озера Балатон Віктор Орбан зібрав своїх депутатів та ключових урядовців. Такі зустрічі "Фідес" проводить щорічно, але ця була особливою. Уперше за п'ятнадцять років одноосібного правління угорська партія влади стикнулася з серйозним суперником.

Це – новостворена партія "Тиса" на чолі з молодим політиком Петером Мадяром (детально про Мадяра, "Тису" та її загрозу для Орбана читайте у статті від 2024 року "Альтернатива для Угорщини"). Партія влади почала втрачати рейтинг. У листопаді-2024 опитування Medián показало, що "Тиса" обігнала "Фідес".

Усі чекали, що про це скаже Віктор Орбан.

У промові за зачиненими дверима 18 лютого Орбан оголосив, що готується до серйозної битви. Він пояснив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США дає йому можливість нарешті розправитися з опозиційними медіа і неурядовими організаціями. Мовляв, ті становлять загрозу суверенітету Угорщини.

Віктор Орбан порівняв журналістів і громадських активістів з жуками, яких потрібно знищити. Згодом з'явився законопроєкт, який робив неможливою діяльність незалежних редакцій і громадських організацій, які критикують владу ("ЄП" розповідала про цю ініціативу, яка перетинала купу червоних ліній для держави-члена ЄС).

Орбан був впевнений, що це гарантує йому перемогу.

А Петера Мадяра, як виявилося, він досі не сприймав серйозно.

Як пише видання, правлячі кола "глибоко зневажали" нового лідера опозиції, вважали його "блазнем", який рано чи пізно наробить помилок і знищить свій рейтинг.

А щоб це сталося швидше, урядова пропаганда поширювала думку про те, що Мадяр є частиною "мережі Сороса". Стояла задача витягнути з Мадяра такі заяви, які б дозволили стверджувати, що він "ліберал" і "соросятко".

Ідея Орбана про заборону "іноземних агентів" була також однією зі спроб спровокувати Мадяра на дебати про це – але він цього оминув. Так само не спрацювали усі інші спроби команди Орбана.

"Тефлоновий" Мадяр без втрат для рейтингу обійшов усі пастки Орбана. Навіть ЛГБТ-прайд він зміг обернути на свою користь (читайте про це у статті ЄП "Орбан програв геям та українцям").

Атака на Україну та українців

6 березня, після саміту ЄС, де обговорювали допомогу Україні, Орбан дав старт новій ідеї своєї виборчої кампанії. Він оголосив "національні консультації" – псевдореферендум, щоб запобігти членству України в ЄС (це – звичний для Орбана інструмент, який має небагато спільного з реальним референдумом, але мобілізує виборців "Фідес").

За словами джерела Direkt36, близького до уряду, метою цієї кампанії тоді була перевірка організаційної ефективності "Фідес", а також потреба протестувати голів виборчих округів, щоби відібрати серед них кандидатів партії влади на виборах 2026 року – залежно від того, як вони покажуть себе на цьому голосуванні.

Потреба зібрати голоси змусила політиків "Фідес" більше говорити про Україну. Александра Сенткіраї, очільниця партії влади у Будапешті, наприклад, зняла ролик, де у машині поруч нею у багажнику автомобіля лежав зв'язаний чоловік, а вона попереджала про українських торговців органами.

Додаткова підстава атаки на українців – спроба приховати за цим проблеми в економіці.

Економіка Угорщини опинилася у значно гіршому стані, ніж очікував уряд.

ВВП у першому кварталі 2025 року впав на 0,4%, хоча уряд обіцяв 4% зростання за рік, і навіть на початку року уряд повторював неправду – що, мовляв, зростає. У Орбана були настільки впевнені в економічному зростанні, що навіть запустили комунікаційну кампанію під назвою "хороші новини". Але через погіршення економічної статистики її довелося зупинити.

Джерела кажуть: в уряді усвідомлювали, що антиукраїнська кампанія не була успішною у приховуванні цих проблем.

"Вони намагаються це розкрутити (що саме Україна, мовляв, винна у проблемах угорців. – ЄП), але немає жодних ознак, що це спрацює", – каже одне з джерел. Виборці не відчувають, що вступ України до ЄС впливає на їхнє життя.

Однак антиукраїнська кампанія виконала свою технічну мету. "Фідес" вирішив замінити кандидатів щонайменше у третині своїх округів – ймовірно, також через те, що відсіяні кандидати не дібрали достатньо голосів.

Рік провалів Віктора Орбана

Від березня один з угорських міністрів Янош Лазар вирішив проводити по країні форуми Lázárinfó – у відповідь на стратегію Петера Мадяра, який виступає публічно перед натовпами у різних містах країни.

Відкривши спілкування з народом, представники "Фідес" побачили іншу Угорщину. Форуми Lázárinfó виявилися наповнені вигуками та лайкою, Лазаря запитували про "розтрачене багатство", "вкрадені кошти ЄС" тощо.

Масштаби критики здивували та шокували багатьох в уряді.

Опитування, проведені на замовлення уряду, підтвердили, що "Тиса" випереджає "Фідес" з дедалі більшим відривом. Публічні теж про це свідчили: червневі дані Medián показали, що "Тиса" мала 51% підтримки, а "Фідес" – 36%.

Кампанія проти України не допомогла Орбану зупинити падіння рейтингу.

Тоді влада вкинула звинувачення проти "Тиси" про нібито її зв'язки з СБУ – але і це не завдало шкоди рейтингам опозиції.

До того ж у травні сам особисто прем'єр-міністр зробив кілька кроків, які вдарили по керівній партії.

Першою такою помилкою стала підтримка Орбаном Джордже Сіміона – екстремістського румунського політика, відомого своєю антиугорською позицією, який, втім, на той час був лідером президентських виборів у Румунії. Прем'єр-міністр вважав, що мета – важливіша, що Сіміон переможе і підтримає його в боротьбі з ЄС.

Незабаром стало зрозуміло, що Орбан прорахувався.

Йому публічно заперечила партія угорців Румунії, яка вела кампанію проти Сіміона. Угорські виборці в Румунії, які є традиційним електоратом Орбана, цього разу не стали на його бік. А Сіміон – програв вибори.

Незабаром після цього угорський прем'єр зазнав ще однієї невдачі.

4 червня уряд несподівано зняв з розгляду анонсований Орбаном законопроєкт, який мав на меті придушити громадянське суспільство та журналістів. Той самий, про який ішлося на початку статті і який Орбан просував особисто.

Чи не уперше ідея прем'єра стикнулася з відкритим опором у партії.

Попри усі прохання з уряду, лише 109 із 135 депутатів "Фідес" зголосилися підтримати цей проєкт підписами.

Депутати вважали, що їм буде складно пояснити виборцям настільки радикальну ініціативу, і партія втратить більше голосів, ніж отримає. Наприклад, у селах Угорщини є місцеві об'єднання, які отримують фінансуються з фондів ЄС. То виходить, вони теж стають "іноагентами" і стикаються з обмеженнями?

Навіть серед членів уряду була думка, що ухвалення цього закону вдарить по підтримці партії. Зрештою вони переконали Орбана і той відмовився від проєкту, який сам публічно відстоював.

А далі стався ще один удар по іміджу прем'єра.

28 червня в столиці відбувся ЛГБТ-прайд. Це – щорічна подія, але цього року уряд уперше заборонив проведення прайду. Та це мало протилежний ефект: люди вийшли на вулиці у рекордній кількості, показавши, що можуть спокійно наплювати на урядову заборону.

На що розраховує Орбан

Віктор Орбан і досі вважає, що зможе мобілізувати своїх виборців. Попри те, що прем'єр сам доклався до низки невдач партії, він покладає відповідальність на команду, що веде кампанію "Фідес".

За даними джерел Direkt36, Орбан незадоволений кількома топпредставниками своєї команди. Це Арпад Хабоні, який розробив комунікаційну стратегію, Антал Роган, який керував комунікаціями, Андраш Дюрк, який керував кампаніями "Фідес" з 2010 року, і Габор Кубатов, який відповідав за мобілізацію виборців: "Орбан звинуватив їх у тому, що вони не змогли взяти під контроль "Тису".

А ще прем'єр-міністр вирішив оновити свою кампанію.

Зараз Віктор Орбан шукає нового стратега кампанії – замість Артура Фінкельштейна, правого американського політтехнолога, який помер у 2017 році. Фінкельштейн, відомий тим, що свого часу привів Нетаньягу до влади в Ізраїлі, до смерті працював над кампаніями "Фідес".

Саме він підтримував підхід Орбана зі штучного "створення ворогів" на кожних виборах. Щоразу "Фідес" вигравав перегони, мобілізуючи виборців навколо сконструйованого зовнішнього ворога – щоразу нового, – якого, мовляв, може здолати тільки Орбан. У минулому цю роль відігравали Сорос, мігранти, Брюссель, війна.

До виборів-2026 цим "ворогом" уряд зробив українців у ЄС.

Та методи Фінкельштейна перестають працювати без стратега.

З 2018 року (коли "Фідес" зосередив кампанію на міграційній кризі) у комунікації партії не було жодних новацій. По суті, угорський уряд атакує Україну за тією ж моделлю, що працювала під час антимігрантської кампанії.

Не маючи нового стратега, Орбан вирішив замінити на посаді керівника кампанії Андраша Дюрка на Балажа Орбана, свого політдиректора (той здавна виступає проти України в ЄС, а його остання дотична до України заява – про створення "антиукраїнської коаліції").

Орбан розуміє потребу змін.

Петер Мадяр отримує у Facebook значно краще охоплення, ніж урядові політики.

Додатково по уряду має вдарити те, що з цієї осені Facebook, Instagram, Google і YouTube вирішили зупинити таргетовану політичну рекламу в ЄС через нові правила прозорості. Для угорської влади це був один з ключових майданчиків – торік партія Орбана стала найбільшим рекламодавцем Google у ЄС!

Орбан спробував створити альтернативний шлях взаємодії з прихильниками.

Навесні він зробив гучне оголошення про створення дискусійного майданчика Harcosok Klubja ("Клуб воїнів", також часто перекладається як "Бійцівський клуб").

Ця ініціатива, до слова, не знайшла одностайної підтримки у партії. За словами одного з джерел Direkt36, кілька політиків скаржилися на невдалу назву. І дійсно, Орбан усюди просуває ідею, що він просуває "мир", але своїх прибічників збирає навколо терміну "воїни". Втім, Орбана не переконала ця критика, він і далі розвиває Harcosok Klubja.

Також, шукаючи підтримку, "Фідес" оголосив про іпотечну програму під 3% для молодих виборців; пропонує продовольчі талони на 30 тисяч форинтів для пенсіонерів (теж не нова ідея), і зменшив податки для матерів з двома або трьома дітьми. Ці зусилля дали результат. Падіння підтримки "Фідес" зупинилося: якщо у червні "Тиса" лідирувала з різницею у 15 відсоткових пунктів, то до вересня розрив скоротився до 13 пунктів.

Через це у партії дещо оптимістичніше дивляться на ситуацію, ніж навесні. "За умови великої роботи вибори можна виграти", – каже один з політиків "Фідес".

Утім, зважаючи на виклики, які стоять перед Орбаном, а також на те, що партія опозиційного Мадяра досі попереду нього у рейтингах – певності у цьому немає.



Повний текст читайте на сайті Direkt36 англійською або угорською мовами

Автори дослідження: Андраш Сабо та Андраш Пете, Direkt36

Переклад, скорочення та адаптація: Сергій Сидоренко, "Європейська правда"

Републікується українською з дозволу Direkt36