Главный соперник Орбана заявил о кибератаке на мобильное приложение его партии

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр в понедельник сказал, что за массовой утечкой персональных данных сторонников политсилы стояла кибератака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Об утечке данных впервые сообщили венгерские проправительственные СМИ, утверждая, что в интернет были выложены данные 200 тысяч пользователей мобильного приложения "Тисы", включая их домашние адреса.

База данных была доступна в интернете лишь короткое время, после чего была удалена.

"На основе имеющейся информации, речь идет не об утечке данных, а о злонамеренной атаке", – сказал Мадяр в понедельник.

Он добавил, что IТ-системы "Тисы" в течение месяцев постоянно подвергаются кибератакам.

"Нам удалось отразить большинство этих атак, несмотря на то, что наши специалисты по безопасности сталкиваются с международными сетями, которые заинтересованы в сохранении власти правительства Орбана", – рассказал Мадяр.

По словам лидера "Тисы", цель кибератаки заключалась в срыве праймериз партии, которые должны были состояться через мобильное приложение. В то же время он сообщил, что голосование все равно состоится до конца ноября, но через другой сайт.

Отметим, это не первый случай, когда венгерские власти раскручивают историю о ненадежном мобильном приложении партии Мадяра: в начале октября они утверждали, что из приложения произошла утечка данных, потому что к его разработке якобы были причастны украинцы.

Венгерские власти начали информационную кампанию против Мадьяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана "Фидес" может потерять большинство.

Читайте также: Атака на Украину не спасла. Как Орбан преодолевает кризис в собственной партии и что планирует на выборы.