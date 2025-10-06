У Орбана вигадали нову конспірологію про "українські звʼязки" його головного суперника

У межах кампанії політичної боротьби угорська влада почала поширювати твердження про нібито причетність української компанії до створення додатку партії "Тиса" Петера Мадяра – головного суперника Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

У понеділок уранці портал Index, який, за деякими даними, входить до повʼязаної з Орбаном медіаімперії, опублікував статтю про нібито витік даних з додатку Tisza Világ партії "Тиса".

У публікації стверджувалось, що в інтернеті опинились дані про 18 тисяч угорців, включно з їхніми адресами, а їхнім джерелом могли стати "вбудовані публічні функції" додатка.

Index також вказало, що серед адміністраторів Tisza Világ є нібито Мирослав Токар – програміст з Ужгорода, який працює в українській компанії PettersonApps.

Стаття дала привід Орбану та його союзникам провести звʼязок між нібито "українським" походженням додатка, безпекою особистих даних угорців і партією "Тиса" Мадяра.

"Тим часом бачу, що українці в "Тисі" не лише в коморі, а й у додатку", – написав він у закритій проурядовій групі на Facebook.

У партії "Тиса" на запит Telex відповіли, що жодного витоку даних з Tisza Világ не відбулось, а користувачі можуть працювати з додатком у режимі інкогніто, який унеможливлює розкриття їхніх даних третім особам.

Крім того, в партії сказали, що додаток розробили угорські фахівці за участю кількох компаній з ЄС.

Нагадаємо, угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана може втратити більшість.

Раніше в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.