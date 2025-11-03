Відкладений візит глави МЗС Німеччини до Китаю відбудеться найближчим часом

Візит міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля до Китаю, який раніше був відкладений, відбудеться найближчим часом.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

На тлі дипломатичної напруженості між Берліном і Пекіном Вадефуль провів телефонну розмову зі своїм китайським колегою Ваном Ї.

"Під час дуже хорошої та конструктивної розмови були обговорені актуальні питання зовнішньої, безпекової та економічної політики, що становлять взаємний інтерес", – повідомив представник Міністерства закордонних справ Німеччини.

Обидва міністри закордонних справ наголосили, що хочуть продовжувати обмін думками.

"Вони погодилися, що стабільні німецько-китайські відносини є дуже важливими для обох країн", – підкреслив речник.

Відтак речник наголосив, що відкладений візит німецького міністра закордонних справ до Китаю має відбутися найближчим часом. Він не назвав конкретної дати.

Керівництво Китаю також підтвердило своє запрошення німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу та запросило німецького президента. Дати цих візитів також не визначені.

Зазначимо, Вадефуль відклав свою поїздку до Китаю, заплановану на кінець жовтня, в останній момент, офіційно заявивши, що йому не було надано достатньо зустрічей з посадовцями в Пекіні. У відповідь на це Пекін зажадав поваги.