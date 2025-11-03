Отложенный визит главы МИД Германии в Китай состоится в ближайшее время

Визит министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай, который ранее был отложен, состоится в ближайшее время.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

На фоне дипломатической напряженности между Берлином и Пекином Вадефуль провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ваном И.

"Во время очень хорошего и конструктивного разговора были обсуждены актуальные вопросы внешней политики, политики безопасности и экономической политики, представляющие взаимный интерес", – сообщил представитель Министерства иностранных дел Германии.

Оба министра иностранных дел подчеркнули, что хотят продолжать обмен мнениями.

"Они согласились, что стабильные немецко-китайские отношения очень важны для обеих стран", – подчеркнул представитель.

Поэтому представитель подчеркнул, что отложенный визит немецкого министра иностранных дел в Китай должен состояться в ближайшее время. Он не назвал конкретной даты.

Руководство Китая также подтвердило свое приглашение немецкому канцлеру Фридриху Мерцу и пригласило немецкого президента. Даты этих визитов также не определены.

Отметим, Вадефуль отложил свою поездку в Китай, запланированную на конец октября, в последний момент, официально заявив, что ему не было обещано достаточно встреч с должностными лицами в Пекине. В ответ на это Пекин потребовал уважения.