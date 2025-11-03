У ЄС пропонують грузинській владі "подивитися у дзеркало" і визнати наявність репресій

Замість звинувачувати Європейський Союз у масових протестах у Грузії, під час яких були затримані активісти від опозиції, грузинська влада має усвідомити, що встановлює репресивний режим проти своїх громадян.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час спілкування з журналістами у Брюсселі 3 листопада.

Грузинська влада повинна зрозуміти, що будує репресивний режим в Грузії, переконані в Єврокомісії.

"Я вважаю, що найкращим рішенням для грузинської влади було б подивитися у дзеркало і визнати реальність – а саме, що вони встановлюють дедалі більш репресивний режим, який спрямований проти мирних громадян, проти медіа, проти журналістів", – заявила Гіппер.

Вона висловила переконання в тому, що "якщо ви (очільники Грузії. – "ЄП") впевнені у своїй демократії та у власних діях, ви не відчуваєте потреби саджати своїх опонентів або невинних людей до в’язниці.

"Водночас ми виступаємо проти будь-яких проявів насильства, але закликаємо владу відновити діалог із власним суспільством і забезпечити, щоб не відбулося подальшої ескалації насильства", – наголосила речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 жовтня "Грузинська мрія" подала до Конституційного суду позов з вимогою заборонити три опозиційні партії: "Національний рух", "Сильна Грузія – Лело", "Коаліція за зміни".

У ПАРЄ застерегли Грузію від встановлення "однопартійної диктатури".

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. Тоді ж у партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.