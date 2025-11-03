В ЕС предлагают грузинским властям "посмотреть в зеркало" и признать наличие репрессий

Вместо того чтобы обвинять Европейский Союз в массовых протестах в Грузии, во время которых были задержаны активисты от оппозиции, грузинские власти должны осознать, что устанавливают репрессивный режим против своих граждан.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер во время общения с журналистами в Брюсселе 3 ноября.

Грузинская власть должна понять, что строит репрессивный режим в Грузии, убеждены в Еврокомиссии.

"Я считаю, что лучшим решением для грузинских властей было бы посмотреть в зеркало и признать реальность – а именно, что они устанавливают все более репрессивный режим, который направлен против мирных граждан, против медиа, против журналистов", – заявила Хиппер.

Она выразила убеждение в том, что "если вы (руководители Грузии. – "ЕП") уверены в своей демократии и в собственных действиях, вы не чувствуете необходимости сажать своих оппонентов или невинных людей в тюрьму.

"В то же время мы выступаем против любых проявлений насилия, но призываем власти возобновить диалог с собственным обществом и обеспечить, чтобы не произошло дальнейшей эскалации насилия", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", 30 октября "Грузинская мечта" подала в Конституционный суд иск с требованием запретить три оппозиционные партии: "Национальное движение", "Сильная Грузия – Лело", "Коалиция за перемены".

В ПАСЕ предостерегли Грузию от установления "однопартийной диктатуры".

Обещание привлечь к ответственности представителей бывшей власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. Тогда в партии также обещали запретить "Нацдвижение" и другие потенциально связанные с ним силы.