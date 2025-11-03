Берлін планує висадити мільйон дерев

Палата депутатів Берліна у понеділок схвалила закон про адаптацію до кліматичних змін, який передбачає висадження майже мільйона дерев у місті до 2040 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Ухвалений закон передбачає, що через 15 років – тобто у 2040-му – в Берліні має бути приблизно вдвічі більше дерев, ніж сьогодні.

На посадку дерев мають витратити близько 3,2 мільярда євро, з них більшість покриють за рахунок спецфонду, який наповнюється з федерального бюджету.

"Сьогодні ми ставимо початок безпрецедентній інвестиції в зелений капітал нашого міста", – прокоментував мер Берліна Кай Вегнер.

Закон ґрунтується на проєкті громадської ініціативи BaumEntscheid, яка подала відповідну петицію. У законодавчому органі Берліна кажуть, що це чи не перший випадок, коли там ухвалили законопроєкт, запропонований міською громадою, практично без змін.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливість послабити свою кліматичну мету скоротити викиди вуглекислого газу до 2040 року на 90%.

31 жовтня США заявили, що не направлятимуть своїх високопосадовців на кліматичну конференцію під егідою ООН, відому як COP30, що пройде у Бразилії в листопаді.