Берлин планирует высадить миллион деревьев

Палата депутатов Берлина в понедельник одобрила закон об адаптации к климатическим изменениям, который предусматривает высадку почти миллиона деревьев в городе до 2040 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Принятый закон предусматривает, что через 15 лет – то есть в 2040-м – в Берлине должно быть примерно вдвое больше деревьев, чем сегодня.

На посадку деревьев должны потратить около 3,2 миллиарда евро, из них большинство покроют за счет спецфонда, который наполняется из федерального бюджета.

"Сегодня мы ставим начало беспрецедентной инвестиции в зеленый капитал нашего города", – прокомментировал мэр Берлина Кай Вегнер.

Закон основывается на проекте общественной инициативы BaumEntscheid, которая подала соответствующую петицию. В законодательном органе Берлина говорят, что это едва ли не первый случай, когда там приняли законопроект, предложенный городской общиной, практически без изменений.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность ослабить свою климатическую цель сократить выбросы углекислого газа к 2040 году на 90%.

31 октября США заявили, что не будут направлять своих высокопоставленных чиновников на климатическую конференцию под эгидой ООН, известную как COP30, которая пройдет в Бразилии в ноябре.