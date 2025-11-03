Турецкая оппозиция обвиняет главу МИД в махинациях с университетским дипломом

Депутат крупнейшей оппозиционной партии Турции – Республиканской народной партии (CHP) – Намык Тан поставил под сомнение действительность университетского диплома главы МИД Хакана Фидана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Согласно официальной биографии, Фидан в 1997 году получил степень бакалавра политологии и административной науки в Университетском колледже Мэрилендского университета, где учился параллельно со службой в армии.

Хотя он проучился всего три года, а не четыре, как требуется в Турции для получения диплома бакалавра, в 1998-м Совет по высшему образованию Турции выдал ему сертификат эквивалентности, признав его диплом эквивалентным турецкому диплому бакалавра политологии.

По словам Тана, Фидан начал обучение на магистратуре в 1997 году – то есть до того, как турецкие власти подтвердили его бакалаврский диплом, что ставит под сомнение легитимность полученных им образовательных документов.

Депутат от CHP призвал министра иностранных дел Турции опубликовать все документы об образовании, назвав инцидент "вопросом общественного доверия и верховенства права".

Отметим, что в Турции это не первый случай, когда возникают сомнения в образовании ведущих политиков.

Обвинения в подделке диплома выдвинули, в частности, мэру Стамбула Экрему Имамоглу – главному политическому сопернику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который с марта находится под стражей по обвинению в коррупции.

В европейских странах также были случаи, когда министры были вынуждены уходить в отставку после обнаружения в их работах плагиата.