У Китаї заявили, що США розглядають країну як "рівноправного партнера"

Радник з політичних питань уряду Китаю Девід Даокуй Лі заявив, що зустріч американського президента Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Південній Кореї "стала проривом" у відносинах між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Лі, під час зустрічі американські представники сприймали Китай як "рівноправного партнера".

"Серед усіх зустрічей двох лідерів ця, мабуть, є найважливішою – справді історичною. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань", – сказав він.

Лі зазначив, що торговельні, фінансові та технологічні конфлікти між країнами є "дрібницями", які будуть вирішені.

За його словами, більш важливим є те, що рівноправне партнерство дозволить державам вести "більш серйозні переговори", наприклад, щодо питань безпеки, що стосуються України, Тайваню, Південнокитайського моря та Близького Сходу.

Президент США 1 листопада заявив, що його зустріч з лідером Китаю наприкінці жовтня принесе "вічний мир".

Також Трамп заявляв, що задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Зокрема, країни домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.