В Китае заявили, что США рассматривают страну как "равноправного партнера"

Советник по политическим вопросам правительства Китая Дэвид Даокуй Ли заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина в Южной Корее "стала прорывом" в отношениях между странами.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Ли, во время встречи американские представители воспринимали Китай как "равноправного партнера".

"Среди всех встреч двух лидеров эта, пожалуй, является важнейшей – действительно исторической. Фундаментально важнейшим прогрессом для обеих сторон является признание США Китая равноправным партнером для обсуждения вопросов", – сказал он.

Ли отметил, что торговые, финансовые и технологические конфликты между странами являются "мелочами", которые будут решены.

По его словам, более важно то, что равноправное партнерство позволит государствам вести "более серьезные переговоры", например, по вопросам безопасности, касающимся Украины, Тайваня, Южнокитайского моря и Ближнего Востока.

Президент США 1 ноября заявил, что его встреча с лидером Китая в конце октября принесет "вечный мир".

Также Трамп заявлял, что доволен результатами своей встречи с Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

В частности, страны договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты