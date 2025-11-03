Орбану ввижається "український слід" у кібератаці на партію його суперника

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив провести розслідування кібератаки на головну опозиційну партію "Тиса", стверджуючи, що до неї нібито причетні українці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відео на Facebook.

Орбан назвав кібератаку на мобільний додаток "Тиси" скандалом, який "сколихнув угорське суспільство".

Він додав, що зібрав посадовців, відповідальних за національну безпеку, і на основі аналізу бази даних нібито було встановлено, що "в обробці даних брали участь також особи з України".

На думку угорського прем'єр-міністра, потрапляння даних до рук українців "становить серйозну загрозу національній безпеці", тому він доручив негайно розслідувати обставини справи.

У неділю угорські провладні ЗМІ повідомили, що в інтернеті з'явилася база даних, пов'язана з партією "Тиса", яка містить імена, адреси електронної пошти та інші дані близько 200 тисяч людей.

Лідер "Тиси" Петер Мадяр назвав інцидент викраденням даних у результаті кібератаки, яких його партія зазнає останні кілька місяців від "міжнародних мереж, зацікавлених у збереженні влади уряду Орбана".

Зазначимо, це не перший випадок, коли угорська влада розкручує історію про ненадійний мобільний додаток партії Мадяра: на початку жовтня вона стверджувала, що з додатка стався витік даних, бо до його розробки нібито були причетні українці.

Угорська влада розпочала інформаційну кампанію проти Мадяра на тлі наближення парламентських виборів у квітні 2026 року, де партія Орбана "Фідес" може втратити більшість.

Читайте також: Атака на Україну не врятувала. Як Орбан долає кризу у власній партії та що планує на вибори.