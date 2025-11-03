Орбану привиделся "украинский след" в кибератаке на партию его соперника

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию "Тиса", утверждая, что к ней якобы причастны украинцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в видео на Facebook.

Орбан назвал кибератаку на мобильное приложение "Тисы" скандалом, который "взбудоражил венгерское общество".

Он добавил, что собрал чиновников, ответственных за национальную безопасность, и на основе анализа базы данных якобы было установлено, что "в обработке данных участвовали также лица из Украины".

По мнению венгерского премьер-министра, попадание данных в руки украинцев "представляет серьезную угрозу национальной безопасности", поэтому он поручил немедленно расследовать обстоятельства дела.

В воскресенье венгерские провластные СМИ сообщили, что в интернете появилась база данных, связанная с партией "Тиса", которая содержит имена, адреса электронной почты и другие данные около 200 тысяч человек.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр назвал инцидент похищением данных в результате кибератаки, которым его партия подвергается последние несколько месяцев от "международных сетей, заинтересованных в сохранении власти правительства Орбана".

Отметим, это не первый случай, когда венгерские власти раскручивают историю о ненадежном мобильном приложении партии Мадяра: в начале октября она утверждала, что из приложения произошла утечка данных, потому что к его разработке якобы были причастны украинцы.

Венгерские власти начали информационную кампанию против Мадяра на фоне приближения парламентских выборов в апреле 2026 года, где партия Орбана "Фидес" может потерять большинство.

