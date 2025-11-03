Президент Кіпру розкритикував Туреччину за "імперіалістичну поведінку"

Кіпрський президент Нікос Христодулідіс у понеділок відреагував на слова лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що в районі Кіпру ведеться "імперіалістична гра".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Раніше у понеділок Ердоган укотре закликав до вирішення кіпрського конфлікту на основі дводержавного рішення – тобто визнання Турецької Республіки Північного Кіпру.

"Вони (турецькі кіпріоти. – Ред.) не відмовилися від свого бажання жити з гідністю на своїй батьківщині. Вони не ставили під сумнів свою суверенну рівність. Ми отримуємо чіткі сигнали про те, що в нашому регіоні розгортається нова імперіалістична гра, і в неї намагаються втягнути і Кіпр", – сказав він.

У відповідь на це президент Кіпру сказав, що "єдиною стороною, яка поводиться в регіоні по-імперіалістськи, намагаючись реалізувати неоосманський підхід, є Туреччина".

Він водночас додав, що працюватиме над мирним вирішенням кіпрської проблеми і планує поговорити з новим "лідером" турецьких кіпріотів Туфаном Ерхурманом.

Середземноморський острів Кіпр фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.