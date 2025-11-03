Президент Кипра раскритиковал Турцию за "империалистическое поведение"

Кипрский президент Никос Христодулидис в понедельник отреагировал на слова лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в районе Кипра ведется "империалистическая игра".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Ранее в понедельник Эрдоган в очередной раз призвал к решению кипрского конфликта на основе двугосударственного решения – то есть признания Турецкой Республики Северного Кипра.

"Они (турецкие киприоты. – Ред.) не отказались от своего желания жить с достоинством на своей родине. Они не ставили под сомнение свое суверенное равенство. Мы получаем четкие сигналы о том, что в нашем регионе разворачивается новая империалистическая игра, и в нее пытаются втянуть и Кипр", – сказал он.

В ответ на это президент Кипра сказал, что "единственной стороной, которая ведет себя в регионе империалистически, пытаясь реализовать неоосманский подход, является Турция".

Он при этом добавил, что будет работать над мирным решением кипрской проблемы и планирует поговорить с новым "лидером" турецких киприотов Туфаном Эрхурманом.

Средиземноморский остров Кипр фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.