Ukraine Facility: в правительстве уверяют, что смогут получить от ЕС все деньги за реформы

В правительстве говорят, что Украина выполнит реформы, которые входят в обязательства государства по "Плану Украины", и сможет получить „просроченное" европейское финансирование бюджета по программе Ukraine Facility до того, как эти средства "сгорят" по правилам программы.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявила Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Марчак подтвердила, что в рамках пятого транша европейской помощи Украине по этой программе остаются невыполненными две реформы, из-за чего этот транш Киев получит не в полном объеме (1,35 млрд вместо ожидаемых почти 2 млрд евро).

Кроме того, до сих пор остается замороженной часть средств за предыдущий квартал – чуть менее миллиарда евро. Впрочем, в правительстве рассчитывают, что смогут подать в ЕС положительный отчет и получить эти средства уже в ближайшее время, потому что ход необходимых реформ позволяет на это рассчитывать.

"У нас как у государства остаются пока невыполненными два индикатора первого квартала: реформа децентрализации (законопроект №14048, стоит в повестке дня к голосованию на 4 ноября во втором чтении) и отбор новых судей Высшего антикоррупционного суда – здесь ВККС все сделала вовремя, но не было достаточного количества кандидатов, которые смогли бы пройти конкурс. Конкурс ВККС перезапустила, на начало года рассчитывает выйти на назначение", – пояснила Марчак.

Во втором квартале 2025 года, за который Украина отчиталась только в октябре, невыполненными остаются также два индикатора.

Первый – это усовершенствование деклараций добропорядочности судей (Марчак заверила, что законопроект готовится ко второму чтению), и второй – цифровизация исполнительного производства (законопроект 14005, стоит в повестке дня на 4 ноября на первое чтение после провала повторного второго).

"По каждому из обязательств Украина имеет 12 месяцев на выполнение после получения оценки ЕК. По всем индикаторам ответственные органы работают, планируем выполнить и дополучить деньги в бюджет. Мы как Минэкономики являемся национальным координатором и активно взаимодействуем со всеми ветвями власти и органами власти, чтобы обеспечить своевременное выполнение индикаторов", – заявила она, заверив, что Минэкономики взаимодействует со всеми соответствующими государственными структурами, чтобы обеспечить выполнение индикаторов.

"У нас есть общие регулярные встречи, которые проводим минимум раз в две недели, и постоянно на связи и с другими министерствами, и с профильными комитетами ВРУ, и с институтами судебной ветви власти по всем индикаторам", – добавила заместитель министра.

Как сообщала "Европейская правда" ранее, Совет ЕС 4 ноября утвердит пятый транш финансирования Украины в рамках Ukraine Facility. Послы государств ЕС в Брюсселе одобрили предоставление Украине пятого транша в сумме 1,351 млрд евро.

Вместе с пятым траншем ЕС выплатит Украине также почти 600 млн евро за реформу, которую Украина должна была провести ранее.

Подробно о том, как работает Ukraine facility, читайте в статье "Цена не проведенных реформ".