США: випробування ядерної зброї наразі не передбачає ядерних вибухів

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що випробування ядерної зброї, які наказав провести президент США Дональд Трамп, наразі не передбачають "ядерних вибухів".

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Райт заявив, що випробування, які наказав провести Трамп – це "системні випробування".

"Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", – сказав він.

За його словами, випробування стосуються всіх інших частин ядерної зброї, щоб переконатися, що вони функціонують і можуть спричинити ядерний вибух.

Він наголосив, що випробування будуть проводитися на нових системах, щоб гарантувати, що ця ядерна зброя буде кращою за попередню.

За словами Райта, США проводили ядерні випробування в 1960-х, 1970-х і 1980-х роках і збирали детальну інформацію та вимірювання про вибухи.

"Завдяки нашій науці та обчислювальній потужності ми можемо надзвичайно точно моделювати те, що відбуватиметься під час ядерного вибуху", – додав американський міністр.

Як відомо, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати функціонування арсеналу.

3 листопада американський президент заявив, що його країна має найбільше у світі ядерної зброї – достатньо, щоб підірвати світ 150 разів.