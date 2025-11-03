США: испытания ядерного оружия пока не предусматривают ядерных взрывов

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что испытания ядерного оружия, которые приказал провести президент США Дональд Трамп, пока не предусматривают "ядерных взрывов".

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Райт заявил, что испытания, которые приказал провести Трамп, – это "системные испытания".

"Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", – сказал он.

По его словам, испытания касаются всех других частей ядерного оружия, чтобы убедиться, что они функционируют и могут вызвать ядерный взрыв.

Он подчеркнул, что испытания будут проводиться на новых системах, чтобы гарантировать, что это ядерное оружие будет лучше предыдущего.

По словам Райта, США проводили ядерные испытания в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах и собирали подробную информацию и измерения о взрывах.

"Благодаря нашей науке и вычислительной мощности мы можем чрезвычайно точно моделировать то, что будет происходить во время ядерного взрыва", – добавил американский министр.

Как известно, Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне восхвалений хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что заявление Трампа о потенциальном возобновлении ядерных испытаний связано с необходимостью поддерживать функционирование арсенала.

3 ноября американский президент заявил, что его страна имеет больше всего в мире ядерного оружия – достаточно, чтобы взорвать мир 150 раз.