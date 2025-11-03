Посол Трампа при НАТО вперше у Києві, зустрівся зі Шмигалем

Міністр оборони Денис Шмигаль у понеділок повідомив про зустріч із делегацією НАТО на чолі з послом США при Альянсі Метью Вітакером – для нього це перший візит в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Шмигаля, з делегацією НАТО обговорили інновації та "захист українського неба від ворожих дронів і ракет", зокрема під час зимового періоду.

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

"Акцентували колегам на засобах ППО (протиповітряної оборони. – Ред.) та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", – написав він.

Глава Міноборони також подякував послам держав – партнерів України при НАТО за підтримку під час повномасштабного вторгнення Росії та активну участь в ініціативі PURL (фінансування американської зброї для Києва).

Посол США при НАТО Метью Вітакер раніше казав, що до кінця 2025 року ініціатива PURL із закупівлі американської зброї для України в найближчі місяці може зібрати ще два мільярди доларів.

Вітакер також запевняв, що президент Дональд Трамп слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії.