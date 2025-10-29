У США обіцяють слідкувати за дотриманням санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл"

У США запевняють, що президент Дональд Трамп слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, щоб змусити господаря Кремля сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Минулого тижня Міністерство фінансів США внесло до чорного списку державні нафтові гіганти "Роснефть" і "Лукойл", найбільших виробників нафти в Росії. Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на другий термін.

"Ми ввели ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватись", – сказав Вітакер.

Він висловив сподівання, що ці заходи спонукають Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край розв’язаній ним війні.

"Або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне врегулювання", – додав Вітакер.

Посол США також припускає, що ці санкції можуть бути лише першим кроком адміністрації Трампа.

"Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", – резюмував він.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

На цьому тлі "Лукойл" вирішив припинити свою міжнародну діяльність. Компанія вже розпочала пошук покупців для своїх закордонних активів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені США санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт РФ.