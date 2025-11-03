Посол Трампа при НАТО впервые в Киеве встретился со Шмыгалем

Министр обороны Денис Шмыгаль в понедельник сообщил о встрече с делегацией НАТО во главе с послом США при Альянсе Мэтью Уитакером – для него это первый визит в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

По словам Шмыгаля, с делегацией НАТО обсудили инновации и "защиту украинского неба от вражеских дронов и ракет", в частности в зимний период.

Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

"Акцентировали внимание коллег на средствах ПВО (противовоздушной обороны. – Ред.) и построении эшелонированной защиты: ракеты для ПВО, дроны-перехватчики, радары", – написал он.

Глава Минобороны также поблагодарил послов государств – партнеров Украины при НАТО за поддержку во время полномасштабного вторжения России и активное участие в инициативе PURL (финансирование американского оружия для Киева).

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер ранее говорил, что до конца 2025 года инициатива PURL по закупке американского оружия для Украины в ближайшие месяцы может собрать еще два миллиарда долларов.

Уитакер также уверял, что президент Дональд Трамп будет следить за соблюдением введенных им санкций против России.