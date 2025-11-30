Глава МЗС Франції: мир можливий, якщо Путін відмовиться від ідеї відновити імперію

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає перспективу досягнення миру в Україні досяжною за умови, що глава Кремля Владімір Путін відмовиться від ідеї відновити Радянську імперію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв'ю La Tribune Dimanche.

За словами дипломата, європейці доклали всіх зусиль, щоб вплинути на мирні переговори, аби досягти миру для України та безпеки для Європи.

"Наша мобілізація дала результат. Слідом за представленням їхнього (американського. – Ред.) 28-пунктного мирного плану ми домоглися від Сполучених Штатів, щоб вони вперше конкретизували свій намір долучитися до гарантій безпеки, які ми готуємо вже кілька місяців", – сказав Барро.

Європейці, за його словами, також подбали про те, щоб рішення, що належать до компетенції Європейського Союзу, за жодних обставин не могли бути ухвалені без ЄС.

"Це стосується процесу вступу України до ЄС, заморожених у Європі російських активів, можливого повернення Росії до "Групи семи", а також – і передусім – європейської безпеки", – сказав Барро.

Він нагадав, що 1 грудня у Парижі прийматимуть президента України Володимира Зеленського, щоб просунути переговори.

"Мир – на відстані простягнутої руки, але за умови, що Владімір Путін відмовиться від безумної надії відтворити Радянську імперію, почавши з підкорення України. Україна належить українцям – і лише їм", – наголосив Барро.

Зазначимо, попередній візит президента України до Франції був лише два тижні тому, 17 листопада. Тоді підписали домовленість, що передбачає передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Також Зеленський оголосив, що Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T.