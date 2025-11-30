Глава МИД Франции: мир возможен, если Путин откажется от идеи восстановить империю

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает перспективу достижения мира в Украине достижимой при условии, что глава Кремля Владимир Путин откажется от идеи восстановить Советскую империю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью La Tribune Dimanche.

По словам дипломата, европейцы приложили все усилия, чтобы повлиять на мирные переговоры, чтобы достичь мира для Украины и безопасности для Европы.

"Наша мобилизация дала результат. Вслед за представлением их (американского. – Ред.) 28-пунктного мирного плана мы добились от Соединенных Штатов, чтобы они впервые конкретизировали свое намерение присоединиться к гарантиям безопасности, которые мы готовим уже несколько месяцев", – сказал Барро.

Европейцы, по его словам, также позаботились о том, чтобы решения, относящиеся к компетенции Европейского Союза, ни при каких обстоятельствах не могли быть приняты без ЕС.

"Это касается процесса вступления Украины в ЕС, замороженных в Европе российских активов, возможного возвращения России в "Группу семи", а также – и прежде всего – европейской безопасности", – сказал Барро.

Он напомнил, что 1 декабря в Париже примут президента Украины Владимира Зеленского, чтобы продвинуть переговоры.

"Мир – на расстоянии вытянутой руки, но при условии, что Владимир Путин откажется от безумной надежды воссоздать Советскую империю, начав с покорения Украины. Украина принадлежит украинцам – и только им", – подчеркнул Барро.

Отметим, предыдущий визит президента Украины во Францию был всего две недели назад, 17 ноября. Тогда подписали соглашение, предусматривающее покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Также Зеленский объявил, что Украина сможет получить от Франции 8 систем ПВО SAMP-T.